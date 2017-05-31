В.Гройсман поручил МВД разобраться с фиктивно погашенным НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил и.о. председателя ГФС Мирославу Продану передать материалы в отношении субъектов хозяйствования, подозреваемых в фиктивно погашенном НДС, Министерству внутренних дел Украины, а главе МВД Арсенала Авакова изучить ситуацию. Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров Украины, передает корреспондент УНН.
"Если вы (ГФС - ред.) пишите, что, вероятно, фиктивного НДС 1,3 млрд грн в декабре, январе ... по миллиарду каждый месяц, то я не знаю, поехали прямо отсюда ко мне, я возьму от вас заявление и мы этих людей будем арестовывать. У нас вертолет оборудован", - сказал А.Аваков.
Мирослав Продан в свою очередь сообщил, что у ГФС есть эта аналитика в разрезе субъектов хозяйствования.
"Я просто настаиваю на том, чтобы по субъектам хозяйствования передать (материалы - ред.) в МВД. Есть поручение, Арсен Борисович (Аваков - ред.)", - сказал В.Гройсман.
Как сообщал УНН, более 1700 сотрудников Национальной полиции и около 500 военных прокуроров провели 454 обыски в 15 областях Украины по делу об экономических преступлениях времен экс-президента Виктора Януковича, 23 человека были задержаны. Им избраны меры пресечения.