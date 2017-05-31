В.Гройсман доручив МВС розібратися з фіктивно погашеним ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив в.о. голови ДФС Мирославу Продану передати матеріали щодо суб'єктів господарювання, яких підозрюють у фіктивно погашеному ПДВ, Міністерству внутрішніх справ України, а голові МВС Арсеналу Авакова вивчити ситуацію. Про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів України, передає кореспондент УНН.
"Якщо ви (ДФС - ред.) пишите, що, ймовірно, фіктивного ПДВ 1,3 млрд грн в грудні, січні... по мільярду кожен місяць, то я не знаю, поїхали прямо звідси до мене, я візьму від вас заяву і ми цих людей будемо арештовувати. У нас гелікоптер обладнаний", - сказав А.Аваков.
Мирослав Продан у свою чергу повідомив, що у ДФС є ця аналітика в розрізі суб'єктів господарювання.
"Я просто наполягаю на тому, щоб по суб'єктах господарювання передати (матеріали -ред.) в МВС. Є доручення, Арсен Борисович (Аваков - ред.)", - сказав В.Гройсман.
Як повідомляв УНН, більше 1700 співробітників Національної поліції і близько 500 військових прокурорів провели 454 обшуки у 15 областях України у справі про економічні злочини часів екс-президента Віктора Януковича, 23 особи було затримано. Їм обрано запобіжні заходи.