В.Гройсман: 2017 год должен стать началом полноценного экономического роста

"Приближается момент, когда Верховная Рада должна принять решение относительно Государственного бюджета-2017. Правительство определило приоритеты на следующий год. Украина начинает выходить из кризиса и 2017 должен стать началом полноценного экономического роста. Эффектом этого роста должно стать реальное повышение уровня жизни наших граждан ", - написал В.Гройсман.

По его словам, в Госбюджете-2017 правительство закладывает как стимулы, которые должны обеспечить экономическое развитие страны, так и увеличение расходов на образование, здравоохранение, культуру.

"Это честный и реалистичный бюджет и я надеюсь на ответственное голосования в Верховной Раде", - отметил премьер.