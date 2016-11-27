В.Гройсман: 2017 год должен стать началом полноценного экономического роста
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что 2017 год должен стать началом полноценного экономического роста. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Приближается момент, когда Верховная Рада должна принять решение относительно Государственного бюджета-2017. Правительство определило приоритеты на следующий год. Украина начинает выходить из кризиса и 2017 должен стать началом полноценного экономического роста. Эффектом этого роста должно стать реальное повышение уровня жизни наших граждан ", - написал В.Гройсман.
По его словам, в Госбюджете-2017 правительство закладывает как стимулы, которые должны обеспечить экономическое развитие страны, так и увеличение расходов на образование, здравоохранение, культуру.
"Это честный и реалистичный бюджет и я надеюсь на ответственное голосования в Верховной Раде", - отметил премьер.