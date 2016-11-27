В.Гройсман: 2017 рік має стати початком повноцінного економічного зростання
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що 2017 рік має стати початком повноцінного економічного зростання. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Наближається момент, коли Верховна Рада має прийняти рішення щодо Державного Бюджету-2017. Уряд визначив пріоритети на наступний рік. Україна починає виходити з кризи і 2017 рік має стати початком повноцінного економічного зростання. Ефектом цього зростання має стати реальне підвищення рівня життя наших громадян”, — написав В.Гройсман.
За його словами, у Держбюджеті-2017 уряд закладає як стимули, які мають забезпечити економічний розвиток країни, так і збільшення видатків на освіту, охорону здоров’я, культуру.
“Це чесний і реалістичний бюджет і я сподіваюсь на відповідальне голосування у Верховній Раді”, — зазначив Прем’єр.