В.Гройсман: 2017 рік має стати початком повноцінного економічного зростання

“Наближається момент, коли Верховна Рада має прийняти рішення щодо Державного Бюджету-2017. Уряд визначив пріоритети на наступний рік. Україна починає виходити з кризи і 2017 рік має стати початком повноцінного економічного зростання. Ефектом цього зростання має стати реальне підвищення рівня життя наших громадян”, — написав В.Гройсман.

За його словами, у Держбюджеті-2017 уряд закладає як стимули, які мають забезпечити економічний розвиток країни, так і збільшення видатків на освіту, охорону здоров’я, культуру.

“Це чесний і реалістичний бюджет і я сподіваюсь на відповідальне голосування у Верховній Раді”, — зазначив Прем’єр.