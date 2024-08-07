В государственную собственность возвращен ривненский авторемзавод

Договор купли-продажи расторгнут, собственность ГП "Ровенский автомобильный ремонтный завод", стоимостью более 147 млн гривен. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Ровенской областной прокуратуры.

Детали

Прокуроры установили, что предприятие не выплатило задолженности ни по заработной плате, ни перед бюджетом. Предыдущий контракт расторгнут.

Ривненский авторемзавод вернули в собственность государства.

Справочно

Недвижимость перешла в собственность частного общества в 2023 году, в результате проведения аукциона по продаже объекта малой приватизации, с участием регионального отделения ФГИУ по Ровенской и Житомирской областях.

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Покупатель приобрел Ривненский авторемзавод за 3 млн грн. Согласно Договору, должен был обеспечить экономическое развитие предприятия, погасить задолженность по заработной плате, сохранить рабочие места, привлечь инвестиции и наполнять бюджет.

Прокурорами было выявлено нарушение соответственно указанных обязательств. Прокуратура приняла меры по защите имущественных интересов в судебном порядке.

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