В государственную собственность возвращен ривненский авторемзавод
Киев • УНН
Договор купли-продажи ГП 'Ровенский автомобильный ремонтный завод' стоимостью 147 млн грн расторгнут. Частный покупатель не выполнил обязательств по погашению задолженностей и развитию предприятия.
Договор купли-продажи расторгнут, собственность ГП "Ровенский автомобильный ремонтный завод", стоимостью более 147 млн гривен. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Ровенской областной прокуратуры.
Детали
Прокуроры установили, что предприятие не выплатило задолженности ни по заработной плате, ни перед бюджетом. Предыдущий контракт расторгнут.
Ривненский авторемзавод вернули в собственность государства.
Справочно
Недвижимость перешла в собственность частного общества в 2023 году, в результате проведения аукциона по продаже объекта малой приватизации, с участием регионального отделения ФГИУ по Ровенской и Житомирской областях.
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Покупатель приобрел Ривненский авторемзавод за 3 млн грн. Согласно Договору, должен был обеспечить экономическое развитие предприятия, погасить задолженность по заработной плате, сохранить рабочие места, привлечь инвестиции и наполнять бюджет.
Прокурорами было выявлено нарушение соответственно указанных обязательств. Прокуратура приняла меры по защите имущественных интересов в судебном порядке.
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