В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным

Заместитель госсекретаря США Ричард Верма назвал визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину очень важным, особенно во время, когда Россия пытается дестабилизировать глобальный порядок. Об этом он заявил во время разговора в Центре социального и экономического прогресса CSEP, передает Голос Америки, пишет УНН.

Детали

Дипломат отметил, что крайне важно "защитить и сохранить" этот международный порядок.

Мировое сообщество должно противостоять подобным атакам и вторжениям, нападениям на гражданское население, убийствам детей в больницах, - заявил Верма, комментируя полномасштабное вторжение рф в Украину.

Чиновник Госдепа добавил, что понимает долговременные отношения Индии с россией и определенные обязательства Индии. Но в то же время он подчеркнул, что благодарен главе индийского правительства позицией, которую тот выразил заявлением "сейчас не время для войны, а время для мира".

Анализируя отношения Индии и США, Верма добавил, что страны должны быть вместе и в хорошие времена, и в трудные. Сейчас, по словам Вермы, для человечества наступили именно тяжелые времена, поскольку в отдельных частях мира растет авторитаризм.

Напомним

23 августа, в День Государственного флага Украины, состоится первый в истории официальный визит Премьер-министра Индии Нарендры Моди. Запланированы переговоры с Президентом Зеленским и подписание двусторонних документов.

Премьер Индии Моди прибыл в Польшу с двухдневным визитом