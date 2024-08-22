В Госдепе США визит премьера Индии Моди в Украину назвали очень важным
Киев • УНН
Госдеп США назвал визит Моди в Украину очень важным, особенно во время российской агрессии. Заместитель госсекретаря подчеркнул необходимость защиты международного порядка и поблагодарил Индию за позицию по миру.
Заместитель госсекретаря США Ричард Верма назвал визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину очень важным, особенно во время, когда Россия пытается дестабилизировать глобальный порядок. Об этом он заявил во время разговора в Центре социального и экономического прогресса CSEP, передает Голос Америки, пишет УНН.
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Дипломат отметил, что крайне важно "защитить и сохранить" этот международный порядок.
Мировое сообщество должно противостоять подобным атакам и вторжениям, нападениям на гражданское население, убийствам детей в больницах,
Чиновник Госдепа добавил, что понимает долговременные отношения Индии с россией и определенные обязательства Индии. Но в то же время он подчеркнул, что благодарен главе индийского правительства позицией, которую тот выразил заявлением "сейчас не время для войны, а время для мира".
Анализируя отношения Индии и США, Верма добавил, что страны должны быть вместе и в хорошие времена, и в трудные. Сейчас, по словам Вермы, для человечества наступили именно тяжелые времена, поскольку в отдельных частях мира растет авторитаризм.
Напомним
23 августа, в День Государственного флага Украины, состоится первый в истории официальный визит Премьер-министра Индии Нарендры Моди. Запланированы переговоры с Президентом Зеленским и подписание двусторонних документов.
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