Премьер Индии Моди прибыл в Польшу с двухдневным визитом

В среду, 21 августа, глава правительства Индии Нарендра Моди прибыл с двухдневным визитом в Польшу. Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.

Я только что прилетел в Польшу. Я с нетерпением жду следующих пунктов повестки дня. Этот визит даст толчок индийско-польским отношениям и принесет пользу обеим нашим нациям, - говорится в сообщении.

Кроме этого, Моди сказал, что остался тронутым теплым принятием индийской диаспоры в Польше.

Я чрезвычайно тронут теплым принятием индийской диаспоры в Польше. Ее энергия воплощает крепкие связи, соединяющие наши народы, - заявил глава правительства Индии.

Напомним

Нарендра Моди анонсировал будущий визит в Украину по приглашению Зеленского. Премьер Индии надеется обсудить мирное решение конфликта и углубить двусторонние отношения.