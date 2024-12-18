В Госдепе США оценили угрозу отправки новых подразделений КНДР в рф
Киев • УНН
Госдеп США не фиксировал переброску новых северокорейских военных в россию после потерь на Курщине. россия пытается скрыть присутствие военных КНДР в Украине, сжигая лица погибших.
В США пока не фиксировали переброски новых подразделений с северокорейскими военными в россию на фоне потерь на Курщине. Об этом во вторник, 17 декабря, заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, пишет УНН.
Детали
В частности, во время брифинга для журналистов его спросили, фиксировал ли Госдеп новую группу северокорейских солдат, прибывших в россию на фоне потерь военных из КНДР.
Сегодня у меня нет никаких новых заявлений о новых северокорейских солдатах, которые отправились в Россию, но мы продолжаем оценивать, что это может быть - это вероятность, но это не то, что мы видели на сегодняшний день. Как я уже сказал вчера, мы видели, как северокорейские солдаты отправлялись на передовую в курск, и мы видели, как они несли потери, как убитыми в бою, так и ранеными
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытках рф скрыть присутствие военных КНДР в Украине путем сожжения их лиц после гибели. Ранее оккупанты запрещали им показывать лица во время тренировок.
Институт изучения войны (ISW) считает, что россия не афиширует участие северокорейских военных в боевых действиях в курской области, чтобы скрыть нехватку личного состава в собственной армии.