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15 марта, 19:03 • 105871 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141272 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122156 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115764 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104154 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101144 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91679 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123201 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126956 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127264 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В горы не ходить: в Карпатах зафиксировали лавинную опасность

В горы не ходить: в Карпатах зафиксировали лавинную опасность

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Спасатели предупредили о значительной лавинной опасности в Карпатах. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.

Цитата

"29-30 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении.

Напомним

В эти выходные, 29-30 января, в большинстве областей Украины прогнозируют сильный ветер и снег.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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