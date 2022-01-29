У гори не ходити: в Карпатах зафіксували лавинну небезпеку

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"29-30 січня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Цими вихідними, 29-30 січня, у більшості областей України прогнозують сильний вітер та сніг.