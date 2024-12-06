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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии задержали подозреваемого в шпионаже на рождественской ярмарке сторонника ИГ

В Германии задержали подозреваемого в шпионаже на рождественской ярмарке сторонника ИГ

Киев  •  УНН

 • 2789 просмотра

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Полиция Аугсбурга задержала 37-летнего просителя убежища из Ирака, который шпионил за рождественской ярмаркой. Мужчина имел связи с ИГ и публиковал экстремистские материалы в соцсетях.

У Німеччині поліція запобігла ймовірному теракту, 37-річний чоловік шпигував за різдвяним ярмаркам і мав контакти, пише УНН з посиланням на Welt.

детали

Полиция Аугсбурга задержала 37-летнего искателя убежища из Ирака Али Аль-Г, подозреваемого в терроризме рождественской ярмарки.Сейчас его должны депортировать из Германии.

Окружной суд Аугсбурга получил ордер на арест 37-летнего мужчины для обеспечения депортации

- заявила пресс-секретарь штаба баварской полиции в Швабен-Норд.

Правоохранители сообщили, что искатель убежища из Ирака сфотографировал рождественскую ярмарку в рамках подозреваемой шпионской операции. Согласно сообщениям, этот человек ранее был в центре внимания, потому что он привлек внимание сообщениями, прославляющими ИД в социальных сетях.

Об интернет-активности мужчины информация поступила от иностранной разведки. Али Аль-г. контактировал с членами ИГ, неоднократно прославлял джихад и опубликовал видео казней и нападений смертников, которые использовали автомобили, оснащенные взрывчаткой, как смертоносное оружие.

Известно, что подозреваемый в терроризме приехал в Германию в начале 2023 года и подал прошение об убежище. Сейчас он находится под стражей в ожидании депортации.

Согласно информации властей, Центральное управление по экстремизму иностранцев государственного управления по вопросам убежища и репатриации Баварии разрешило издать приказ о депортации в соответствии с разделом 58A закона о проживании. То есть, мужчину немедленно депортируют в его родную страну, "на основе прогноза, основанного на фактах, чтобы предотвратить определенную угрозу безопасности Федеративной Республики Германии или террористической угрозе".

Напомним 

На автовокзале Беэр-Шевы произошел теракт, в результате которого ранены 9 человек, один из которых скончался. Нападавший ликвидирован. Это второй теракт в Израиле за неделю после нападения в Тель-Авиве.

Павел Башинский

Павел Башинский

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