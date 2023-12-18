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В Генштабе прокомментировали обнаружение устройств прослушивания у Залужного

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 10:08  •  15378 просмотра

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В кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного были найдены устройства для прослушивания, ведется расследование.

Устройства прослушивания были обнаружены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и работников Аппарата обеспечения его деятельности. Об этом в понедельник сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует УНН

Вчера, во время плановой проверки помещений, в одном из мест дислокации были обнаружены элементы оборудования для снятия информации.  Устройства для прослушивания были установлены в кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и работников Аппарата обеспечения его деятельности

- говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что с целью установления обстоятельств происшествия, его последствий и лиц к нему причастных, сообщено Службу безопасности Украины.

Напомним 

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
В Генштабі прокоментували виялення пристроїв прослуховування у Залужного
The General Staff commented on the discovery of a listening device at Zaluzhnyi's place
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