В Генштабе прокомментировали обнаружение устройств прослушивания у Залужного

Устройства прослушивания были обнаружены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного и работников Аппарата обеспечения его деятельности. Об этом в понедельник сообщили в Генеральном штабе ВСУ, информирует УНН.

Вчера, во время плановой проверки помещений, в одном из мест дислокации были обнаружены элементы оборудования для снятия информации. Устройства для прослушивания были установлены в кабинетах, предназначенных для работы Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и работников Аппарата обеспечения его деятельности - говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что с целью установления обстоятельств происшествия, его последствий и лиц к нему причастных, сообщено Службу безопасности Украины.

Напомним

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.