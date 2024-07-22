Вооруженные Силы Великобритании готовят украинских новобранцев для работы на переносном ЗРК Starstreak, ракета которого движется со скоростью, более чем в три раза превышающей скорость звука и может несколько раз поразить цель благодаря своей системе из трех снарядов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Вооруженные Силы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии тренируют украинских новобранцев на системе ПВО Starstreak. Starstreak - это британский переносной зенитно-ракетный комплекс, портативная система противовоздушной обороны малой дальности, оптимизированная для обеспечения защиты от воздушных угроз. Ракета Starstreak движется со скоростью, более чем в три раза превышающей скорость звука и может несколько раз поразить цель благодаря своей системе из трех снарядов, похожих на дротики - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что обучение поможет украинским новобранцам защищать небо от незаконной авиации России.

Напомним

Украинские военные активно используют отечественную разработку - универсального робота Vepr, который усиливает возможности ВСУ и сохраняет жизнь бойцов.