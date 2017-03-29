В.Фесенко: инциденты в Балаклее и в Луцке - в интересах РФ, но с разными целями

КИЕВ. 29 марта. УНН. Пока не прослеживается спланирован связь между недавними событиями со взрывами в Балаклее и нападением на генконсульство Польши в Луцке, похоже на то, что эти инциденты были абсолютно автономными и у них разные задачи. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН озвучил политический эксперт Владимир Фесенко.

"Легко все связать и это стереотипный ход мыслей, как правило. Объективно, это в интересах России, безусловно. Здесь у меня нет сомнений. Другое дело, думаю, что все же здесь нет какого-то единого плана. Действовали различные исполнители, разные люди, абсолютно автономно. Во времени совпало скорее всего, но были разные цели, потому что если диверсия в Балаклее, хотя и другие причины могут быть, то безусловно одна из целей - уменьшить использование боеприпасов в зоне конфликта - здесь одна логика. Относительно обстрела генконсульства на Волыни, то там другая логика - испортить украинского-польские отношения и на это работают другие события. То, что там памятники тоже осквернили, действия вандалов во Львове. То есть здесь разные цели, разные задачи, поэтому трудно это сочетать в какую-то одну цепочку, но что объединяет объективно - это все в интересах России. А субъективно думаю, что там разная логика и различные задачи в исполнителей", - считает эксперт.

Как сообщили УНН в полиции, в ночь на 29 марта в помещении консульства Польши в Луцке, на улице Дубенской, взорвалась, вероятно, реактивная противотанковая граната, пострадавших нет.

Министерство иностранных дел Польши вызвало посла Украины в Варшаве Андрей Дещица и направило ноту протеста из-за нападения на генеральное консульство страны в Луцке.

При этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение "провокацией против генконсульства Польши в Луцке".