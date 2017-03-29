В.Фесенко: інциденти у Балаклії та в Луцьку - в інтересах РФ, але з різними цілями
Київ • УНН
Вибух на складах з боєприпасами на Харківщині і напад на генконсульство Польщі у Луцьку мають різні цілі, але обидва - в інтересах Російської Федерації, вважає політолог
КИЇВ. 29 березня. УНН. Наразі не прослідковується спланований зв'язок між нещодавніми подіями з вибухами в Балаклії і нападом на генконсульство Польщі у Луцьку, схоже на те, що ці інциденти були абсолютно автономними і у них різні завдання. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН озвучив політичний експерт Володимир Фесенко.
"Легко все пов'язати і це стереотипний хід думок, як правило. Об'єктивно, це в інтересах Росії, безумовно. Тут у мене немає сумнівів. Інша річ думаю, що все ж таки тут немає якогось єдиного плану. Діяли різні виконавці, різні люди, абсолютно автономно. В часі співпало скоріше за все, але були різні цілі, тому що якщо диверсія в Балаклії, хоча і інші причини можуть бути, то безумовно одна з цілей - зменшити використання боєприпасів в зоні конфлікту, тут одна логіка. Щодо обстрілу генконсульства на Волині, то там інша логіка - зіпсувати українсько-польські стосунки і на це працюють інші події. Те, що там пам’ятники теж осквернили, дії вандалів у Львові. Тобто тут різні цілі, різні завдання, тому важко це поєднувати в якийсь один ланцюжок, але що поєднує об’єктивно – це все в інтересах Росії. А суб’єктивно, думаю, що там різна логіка і різні завдання у виконавців", - вважає експерт.
Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.
Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і направило ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.
При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення “провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку”.