В.Фесенко: інциденти у Балаклії та в Луцьку - в інтересах РФ, але з різними цілями

ukru
Ексклюзив
09:26 • 53253 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 139305 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 199034 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 178071 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 180233 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 175629 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 246906 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 143266 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 119143 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 138060 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.9 м/с
47 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

28 березня, 02:31 • 113152 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 112509 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 109453 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

05:53 • 102181 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

06:40 • 87427 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 139316 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 199042 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 171900 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 246909 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 231339 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 13108 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 105896 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 131304 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 156658 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 145731 перегляди
Актуальне
В.Фесенко: інциденти у Балаклії та в Луцьку - в інтересах РФ, але з різними цілями

В.Фесенко: інциденти у Балаклії та в Луцьку - в інтересах РФ, але з різними цілями

Київ • УНН

 • 17866 перегляди

Вибух на складах з боєприпасами на Харківщині і напад на генконсульство Польщі у Луцьку мають різні цілі, але обидва - в інтересах Російської Федерації, вважає політолог

КИЇВ. 29 березня. УНН. Наразі не прослідковується спланований зв'язок між нещодавніми подіями з вибухами в Балаклії і нападом на генконсульство Польщі у Луцьку, схоже на те, що ці інциденти були абсолютно автономними і у них різні завдання. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН озвучив політичний експерт Володимир Фесенко.

"Легко все пов'язати і це стереотипний хід думок, як правило. Об'єктивно, це в інтересах Росії, безумовно. Тут у мене немає сумнівів. Інша річ думаю, що все ж таки тут немає якогось єдиного плану. Діяли різні виконавці, різні люди, абсолютно автономно. В часі співпало скоріше за все, але були різні цілі, тому що якщо диверсія в Балаклії, хоча і інші причини можуть бути, то безумовно одна з цілей - зменшити використання боєприпасів в зоні конфлікту, тут одна логіка. Щодо обстрілу генконсульства на Волині, то там інша логіка - зіпсувати українсько-польські стосунки і на це працюють інші події. Те, що там пам’ятники теж осквернили, дії вандалів у Львові. Тобто тут різні цілі, різні завдання, тому важко це поєднувати в якийсь один ланцюжок, але що поєднує об’єктивно – це все в інтересах Росії. А суб’єктивно, думаю, що там різна логіка і різні завдання у виконавців", - вважає експерт.

Як повідомили УНН в поліції, в ніч на 29 березня в приміщенні консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, вибухнула, ймовірно, реактивна протитанкова граната, постраждалих немає.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і направило ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку.

При цьому міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив обурення “провокацією проти генконсульства Польщі у Луцьку”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.17
Bitcoin
$84,937.90
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,109.71
Ethereum
$1,909.70