В Энергоатоме боятся набсовета и увольнения неэффективного менеджмента - эксперт

“Испугались, что Набсовет немедленно уволит "эффективных менеджеров“, которые довели компанию до убытков в 5,3 млрд грн, завалили график ремонтов на АЭС перед зимой, хотя сейчас, в условиях, когда ВИЭ производят меньше, можно было бы нарастить производство электроэнергии. А три энергоблока на ЗАЭС стоят, хоть должны были бы работать... Ну, и торгует электроэнергией новая команда до сих пор по мутным схемам в убыток компании”, — комментирует ситуацию эксперт в атомной сфере Ольга Кошарная.

Она призывает коллектив Энергоатома не подыгрывать главе профсоюза Алексею Лычу, который солидарен с нынешним руководством Энергоатома. Лыч же в свою очередь считает, что убытки в 5,3 млрд грн — это нормальное развитие Энергоатома, и руководство госкомпании тут ни при чем.

“Если увижу ихнюю негативную роль в этих процессах, их участь будет аналогичной. Сегодня у меня нет противоречий в отношении развития Компании и трудовых коллективов”, — отметил Лыч у себя в FB, отвечая на комментарии пользователей сети.

Последние упрекают нынешний менеджмент Энергоатома в раздутых админтратах, в частности указывают якобы на наличие “мертвых душ”, которым незаконно начисляется зарплата.

УНН ранее сообщал, что за время карантина руководство Энергоатома получало высокие премии и зарплаты, которые достигали 300 тыс. грн. Но это не единственный фактор, который мог повлиять на резкую убыточность Энергоатома. Среди причин также называются “слив” денег на тендерах и продажу электроэнергии ниже себестоимости в угоду крупному бизнесу.

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В 2016 году Верховная Рада подготовила законодательство для введения корпоративного управления госпредприятиями, среди которых и Энергоатом. Указом Президента Владимира Зеленского от 2019 года определены неотлагательные меры для корпоратизации таких госкомпаний. В 2020 году Минэнерго утвердило новый статут Энергоатома, который предусматривает создание Набсовета, а в конце октября — объявило конкурсный отбор.

Энергоатом же настаивает на том, что Набсовет должен появиться в Энергоатоме только после завершения процесса корпоратизации, а это более длительный процесс. Как пояснили в Минэнерго, для корпоратизации Энергоатома необходимы изменения в законодательство для гарантий сохранения 100% акций Энергоатома за государством, а также жесткие ограничения по отчуждению имущества, относящегося к ядерным установкам и ядерным материалам. Таким образом, менеджмент “Энергоатома”, похоже, намерен оттянуть время появления наблюдателей, которым необходим будет доступ к финансовым показателям госкомпании.

Ранее сообщалось, что Энергоатом блокировал проверку Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, не пустив проверяющих на госпредприятие.

“Учитывая это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 тысяч работников этого предприятия и безопасность всей области атомной энергетики”, — комментировал тогда председатель НАПК Александр Новиков.

Также УНН сообщал, что Энергоатом планирует заключить с россиянами договор на достройку Хмельницкой АЭС с бюджетом в 73 млрд грн.