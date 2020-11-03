В Энергоатоме боятся набсовета и увольнения неэффективного менеджмента - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Убыток Энергоатома за 9 месяцев 2020 года достиг более 5 млрд грн на фоне 1 млрд грн прибыли в прошлом году. Минэнерго запустило в госкомпании процесс назначения Набсовета, но Энергоатом всячески противится, вплоть до угроз пикетов. Причиной противостояния эксперты называют боязнь нынешнего менеджмента Энергоатома раскрыть свою финдеятельность, сообщает УНН.
“Испугались, что Набсовет немедленно уволит "эффективных менеджеров“, которые довели компанию до убытков в 5,3 млрд грн, завалили график ремонтов на АЭС перед зимой, хотя сейчас, в условиях, когда ВИЭ производят меньше, можно было бы нарастить производство электроэнергии. А три энергоблока на ЗАЭС стоят, хоть должны были бы работать... Ну, и торгует электроэнергией новая команда до сих пор по мутным схемам в убыток компании”, — комментирует ситуацию эксперт в атомной сфере Ольга Кошарная.
Она призывает коллектив Энергоатома не подыгрывать главе профсоюза Алексею Лычу, который солидарен с нынешним руководством Энергоатома. Лыч же в свою очередь считает, что убытки в 5,3 млрд грн — это нормальное развитие Энергоатома, и руководство госкомпании тут ни при чем.
“Если увижу ихнюю негативную роль в этих процессах, их участь будет аналогичной. Сегодня у меня нет противоречий в отношении развития Компании и трудовых коллективов”, — отметил Лыч у себя в FB, отвечая на комментарии пользователей сети.
Последние упрекают нынешний менеджмент Энергоатома в раздутых админтратах, в частности указывают якобы на наличие “мертвых душ”, которым незаконно начисляется зарплата.
УНН ранее сообщал, что за время карантина руководство Энергоатома получало высокие премии и зарплаты, которые достигали 300 тыс. грн. Но это не единственный фактор, который мог повлиять на резкую убыточность Энергоатома. Среди причин также называются “слив” денег на тендерах и продажу электроэнергии ниже себестоимости в угоду крупному бизнесу.
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В 2016 году Верховная Рада подготовила законодательство для введения корпоративного управления госпредприятиями, среди которых и Энергоатом. Указом Президента Владимира Зеленского от 2019 года определены неотлагательные меры для корпоратизации таких госкомпаний. В 2020 году Минэнерго утвердило новый статут Энергоатома, который предусматривает создание Набсовета, а в конце октября — объявило конкурсный отбор.
Энергоатом же настаивает на том, что Набсовет должен появиться в Энергоатоме только после завершения процесса корпоратизации, а это более длительный процесс. Как пояснили в Минэнерго, для корпоратизации Энергоатома необходимы изменения в законодательство для гарантий сохранения 100% акций Энергоатома за государством, а также жесткие ограничения по отчуждению имущества, относящегося к ядерным установкам и ядерным материалам. Таким образом, менеджмент “Энергоатома”, похоже, намерен оттянуть время появления наблюдателей, которым необходим будет доступ к финансовым показателям госкомпании.
Ранее сообщалось, что Энергоатом блокировал проверку Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, не пустив проверяющих на госпредприятие.
“Учитывая это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 тысяч работников этого предприятия и безопасность всей области атомной энергетики”, — комментировал тогда председатель НАПК Александр Новиков.
Также УНН сообщал, что Энергоатом планирует заключить с россиянами договор на достройку Хмельницкой АЭС с бюджетом в 73 млрд грн.