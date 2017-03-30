В ДТП погибли 12 прихожан местной церкви в США

По словам представителя Техасского управления общественной безопасности Конрада Хейна, ДТП произошло вечером в среду, 29 марта, к западу от населенного пункта Сан-Антонио.

Как сообщал УНН, в Крамер, штат Калифорния, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса и двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали по меньшей мере 21 человек.