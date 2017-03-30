В ДТП погибли 12 прихожан местной церкви в США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В американском штате Техас в результате лобового столкновения автобуса, перевозившего 14 прихожан местной баптистской церкви, и пикапа погибли 12 человек, трое пострадали, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
По словам представителя Техасского управления общественной безопасности Конрада Хейна, ДТП произошло вечером в среду, 29 марта, к западу от населенного пункта Сан-Антонио.
Как сообщал УНН, в Крамер, штат Калифорния, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса и двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали по меньшей мере 21 человек.