В ДТП загинули 12 прихожан місцевої церкви у США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В американському штаті Техас в результаті лобового зіткнення автобуса, що перевозив 14 прихожан місцевої баптистської церкви, і пікапа загинули 12 осіб, троє постраждали, передає УНН з посиланням на Associated Press.
За словами представника Техаського управління громадської безпеки Конрада Хейна, ДТП сталося ввечері в середу, 29 березня, на захід від населеного пункту Сан-Антоніо.
Як повідомляв УНН, у Крамері, штат Каліфорнія, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю туристичного автобуса і двох легкових автомобілів, в результаті якого постраждало щонайменше 21 осіб.