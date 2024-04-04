"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
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Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
В Днепре задержали рэкетиров, которые "облагали данью" местных предпринимателей
Уже началась подготовка к следующему отопительному сезону, прорабатываются различные сценарии его прохождения - Кудрицкий
Кулеба: последние комментарии спикера Джонсона относительно помощи США оптимистичны
"Это условно 350 тысяч тонн пшеницы": в этом году в Украине уже разминировали 74 тыс. га сельскохозяйственных земель - Минэкономики
В Киеве водитель микроавтобуса незаконно перевозил 9 оленей, один из которых умер
Комитет поддержал ко второму чтению законопроекты по борьбе с "черным зерном" - нардеп
Британская разведка: войска рф в марте больше всего атаковали юго-запад от Донецка, но не достигли заметных успехов
Враг ночью повредил крупный энергообъект в Харьковской области, действуют ограничения электричества - "Укрэнерго"
Spotify снова поднимает цену за подписку: в каких странах это произойдет раньше
В ВМС рассказали, как россия пытается защитить свой флот в новороссийске с помощью затопленных барж
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: деталиЭксклюзив
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактамЭксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбиватьЭксклюзив
В Днепре задержали рэкетиров, которые "облагали данью" местных предпринимателей
Организованную преступную группировку, которая требовала деньги у малого бизнеса в прифронтовом Днепре, провоцируя конфликты, похищая жертв, пытая их в подвале и требуя "дань", обезвредили сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.
Уже началась подготовка к следующему отопительному сезону, прорабатываются различные сценарии его прохождения - Кудрицкий
Энергетики непрерывно работают над восстановлением энергетических объектов во всех регионах, пострадавших от обстрелов, и уже ведется подготовка к следующему отопительному сезону с различными сценариями развития событий.
Кулеба: последние комментарии спикера Джонсона относительно помощи США оптимистичны
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что финансовая помощь США "во всяком случае".
"Это условно 350 тысяч тонн пшеницы": в этом году в Украине уже разминировали 74 тыс. га сельскохозяйственных земель - Минэкономики
С начала года украинские саперы обследовали 80,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, вернув в эксплуатацию около 74 тысяч гектаров.
В Киеве водитель микроавтобуса незаконно перевозил 9 оленей, один из которых умер
22-летний водитель был задержан за незаконную перевозку 9 оленей в микроавтобусе из Сумской области в Ровенскую область.
Комитет поддержал ко второму чтению законопроекты по борьбе с "черным зерном" - нардеп
Парламентский комитет одобрил законопроекты по борьбе с экспортом "черного зерна" и обеспечению возврата валютной выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции, направленные на минимизацию злоупотреблений и стабилизацию национальной валюты.
Британская разведка: войска рф в марте больше всего атаковали юго-запад от Донецка, но не достигли заметных успехов
В марте 2024 года 38% всех российских обстрелов на линии фронта произошли к юго-западу от Донецка, но россия не достигла заметных успехов на этом участке.
Враг ночью повредил крупный энергообъект в Харьковской области, действуют ограничения электричества - "Укрэнерго"
В Харьковской области ночью из-за вражеской атаки дронами ночью повреждено оборудование крупного энергообъекта.
Spotify снова поднимает цену за подписку: в каких странах это произойдет раньше
Spotify планирует повышать цены на подписку на 1-2 доллара в месяц в Великобритании, Австралии, Пакистане, а впоследствии и в США, чтобы компенсировать расходы на новый сервис аудиокниг и достичь долгосрочной прибыльности.
В ВМС рассказали, как россия пытается защитить свой флот в новороссийске с помощью затопленных барж
россияне прячут свои корабли от украинских атак в бухте Новороссийска на юге рф, вход в которую загражден затопленными баржами и боновыми заграждениями. Таким образом россия пытается усилить безопасность собственного флота.