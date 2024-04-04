В Днепре задержали рэкетиров, которые "облагали данью" местных предпринимателей

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали организованную преступную группировку, которая терроризировала жителей прифронтового Днепра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Злоумышленники вымогали деньги с представителей малого бизнеса. Для этого провоцировали конфликтные ситуации или придумывали искусственные долги, а затем выставляли "счет" потерпевшим, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в случае отказа - рэкетиры похищали своих жертв и отвозили в подвал, который был переоборудован под застенок.

Там людей привязывали к стулу и периодически избивали, угрожая физической расправой над потерпевшими и их семьями.

Сотрудники СБУ задокументировали факт "выбивания" денег из местного ІТ-предпринимателя.

Фигуранты требовали деньги в качестве "компенсации" за нереализованный бизнес-проект, в который они якобы вкладывали деньги. По данным следствия, рэкетиры вывезли айтишника с завязанными глазами в подвальное помещение, где применяли к нему пытки, в результате он согласился заплатить и отправил часть суммы в криптовалюте. Чтобы оплатить "остаток", он должен был обратиться за помощью к своим родственникам. Удерживая предпринимателя в собственном авто, фигуранты возили его по адресам близких пока он не собрал всю сумму.

По данным следствия, рэкетиры планировали расширить свое преступное влияние и обложить "данью" большую часть малого бизнеса.

Правоохранители заблокировали противоправные намерения группировки и задержали организатора и его сообщника. Ими оказались представители местного криминалитета, которые ранее уже привлекались к ответственности за тяжкие преступления.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека);

ст. 189 (вымогательство);

ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним

Четверо человек похитили мужчину, избили его и требовали $10 000, закрыв в гараже в Киевской области, но жертве удалось сбежать и сообщить об инциденте правоохранителям, в результате чего подозреваемым было предъявлено обвинение и им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

