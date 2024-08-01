В Днепре неизвестные вечером запустили салют, несмотря на действующий запрет, городская полиция установила личности правонарушителей, сообщили в ГУНП в Днепропетровской области, пишет УНН.

Детали

"31 июля около 22:20 в сети Интернет начало распространяться видео о том, что неизвестные лица запустили фейерверк в Шевченковском районе города Днепр", - сообщили в полиции.

На месте происшествия патрульные полицейские, как указано, "установили двух мужчин, которые запустили фейерверк во дворе частного домовладения".

"Ими оказались двое жителей соседней области в возрасте 32 и 45 лет. Их доставили в отделение полиции. С места происшествия изъяли остатки пиротехнического изделия", - отметили в полиции.

Следователи квалифицировали действия двух мужчин как хулиганство, совершенное группой лиц, и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Полиция напомнила, что использование пиротехнических изделий на период действия военного положения запрещено.

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