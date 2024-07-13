Жара в столице может продлиться до 17 июля 20 часов назад • 23993 просмотра

Жара в Киеве побила три рекорда за день 12 июля 2024, 08:07 • 31576 просмотра

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом 11 июля 2024, 11:52 • 72247 просмотра

Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея 11 июля 2024, 11:07 • 44393 просмотра