В "черную пятницу" застрелили двух американцев

Сообщается, что за эти сутки произошли уже как минимум четыре инцидента со стрельбой, открытой рядом с крупными торговыми центрами.

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Так, в штате Нью-Джерси один человек погиб, еще один был ранен в непосредственной близости от универмага Macy's. Неизвестный открыл огонь по 20-летнему местному жителю и его 26-летнему старшему брату. Первый погиб на месте, второй был доставлен в больницу с легкими ранениями.

В городе Рено (штат Невада) один из посетителей гипермаркета Walmart был застрелен другим покупателем на стоянке перед магазином. По данным полиции, мужчины не поделили место для парковки. Преступник скрылся с места происшествия.

В Мемфисе (штат Теннесси) неизвестные открыли огонь по мужчине, который выходил с парковки перед местным торговым центром. Пострадавший был доставлен в больницу с серьезными ранениями. Еще два жителя Теннесси пострадавших при стрельбе в гипермаркете в городе Чаттануга. По данным правоохранительных органов, несколько посетителей сначала поссорились внутри магазина, а потом уже после выхода открыли на парковке стрельбу.

Справка: Черная пятница - пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Обычай устраивать распродажи в этот день установился еще в XIX веке, а термин "черная пятница" появился в 1966 году и первоначально использовался в основном на Восточном побережье США. Так что День благодарения приходится на четвертый четверг ноября, "черная пятница" происходит в промежуток времени с 23 по 30 ноября.