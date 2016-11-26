В "чорну п’ятницю" застрелили двох американців

Повідомляється, що за цю добу сталися вже як мінімум чотири інциденти зі стріляниною, відкритою поруч з великими торговельними центрами.

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Так, у штаті Нью-Джерсі одна людина загинула, ще один був поранений в безпосередній близькості від універмагу Macy’s. Невідомий відкрив вогонь по 20-річному місцевому жителю та його 26-річному старшому братові. Перший загинув на місці, другий був доставлений в лікарню з легкими пораненнями.

У місті Рено (штат Невада) один з відвідувачів гіпермаркету Walmart був застрелений іншим покупцем на стоянці перед магазином. За даними поліції, чоловіки не поділили місце для паркування. Злочинець зник з місця події.

У Мемфісі (штат Теннессі) невідомі відкрили вогонь по чоловіку, який виходив з парковки перед місцевим торговим центром. Потерпілий був доставлений в лікарню з серйозними пораненнями. Ще два жителя Теннессі постраждали при стрілянині у гіпермаркету в місті Чаттануга. За даними правоохоронних органів, кілька відвідувачів спочатку посварилися всередині магазину, а потім вже після виходу відкрили на парковці стрілянину.

Довідка УНН: Чорна п’ятниця — п’ятниця після Дня подяки в США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Звичай влаштовувати розпродажі в цей день встановився ще в XIX столітті, а термін “чорна п’ятниця” з’явився у 1966 році і спочатку використовувався в основному на Східному узбережжі США. Через те, що День подяки припадає на четвертий четвер листопада, “чорна п’ятниця” відбувається в проміжок часу з 23 по 30 листопада.