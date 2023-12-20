В Черное море после трехнедельной паузы рф вывела ракетоноситель "Калибров"

В Черное море после трехнедельной паузы враг вывел подводный ракетоноситель, который может нести до 4 ракет типа "Калибр". Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", пишет УНН.

В Черное море после трехнедельной паузы враг вывел подводный ракетоноситель, снаряжение которого до 4 ракет типа "Калибр". Всего на боевом дежурстве 5 вражеских кораблей в Черном море и 1 в Азовском - говорится в сообщении Оперативного командования "Юг" в Facebook.

Отмечается, что уровень ракетной опасности повышен. Украинцев призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, переходить в укрытие оперативно.

В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 19 "шахедов"