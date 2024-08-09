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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черкасской области состоялась самая массовая высадка пионов

В Черкасской области состоялась самая массовая высадка пионов

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 11:51  •  11246 просмотра

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В селе Мельники состоялась самая массовая высадка пионов во время фестиваля "Крутой замес". Инициатива направлена на развитие туризма и поддержку ВСУ, объединяя общество и бизнес.

4 августа во время художественного фестиваля "Крутой замес" состоялась самая массовая высадка цветов на популярной туристической локации Черкасской области  - в "Яру пионов", что в селе Мельники вблизи Холодного Яра. Весной здесь расцветут тысячи кустов цветов со всех уголков Украины.  

Инициативу создать такую локацию в одном из самых живописных уголков Черкасской области семь лет назад поддержал Александр Воскобойник, директор "МХП-Урожай", в сотрудничестве с Фондом "МХП-Громаде". Тогда первые кусты пионов высадили во время открытия художественного фестиваля "Крутой замес".  

Почему на старте поддержал этот проект? Потому что вижу в нем две важные составляющие: экологическую инициативу и развитие туристической привлекательности исторического места - Холодного Яра. Как видим, к нашему Яру Пионов уже едут на посещение туристы отовсюду. За границей также слышали об этом замечательном местечке на Черкасщине. Поэтому ожидаем гостей и оттуда. Традицию высаживать цветы 4 августа мы сохранили даже во время большой войны. Что характерно -  после начала полномасштабного вторжения россии люди еще охотнее привлекаются к высадке цветов. Саженцы привозят тысячами. Еще с большим рвением делают нашу Украину красивой. Это будут цветы Победы, я их так называю

- говорит Александр Воскобойник. 
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Семь лет назад благодаря объединению бизнеса, громады и активных жителей на Черкасщине появилась такая привлекательная туристическая локация, которая сегодня привлекает внимание, продолжает развиваться и имеет все шансы стать любимым местом для туристов из разных уголков страны. Почему это важно для общества? В первую очередь, потому что это прямые инвестиции в ее развитие. Благодаря туризму появляется запрос на сервис, а это - развитие предпринимательства, создание новых рабочих мест и налоги в местный бюджет. Это то, что делает наши общины способными и самодостаточными, и такими, где хочется жить и строить свое будущее,

- отметила Татьяна Волочай, председатель Совета развития громад Благотворительного фонда "МХП - Громаді". 
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Идейным вдохновителем создания привлекательной туристической локации на пути к Холодному Яру стал Юрий Романча, председатель ОО "Патриоты родного края - Украина". Вспоминает, что на первый художественный фестиваль "Крутой замес", который состоялся в 2018 году, привозили цветы не только из Черкасской области, но и со всей Украины:   

"Первые цветы в "Яру пионов" были из Коломыи, которые привез с собой кобзарь Виктор Пашник. Люди не просто привозят сюда саженцы, а высаживают их самостоятельно, вместе с семьей или общинами. На самом деле, фестиваль и все его действа объединяют. Мы собираем средства для защитников. В частности, на дроны для 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Любой такой положительный и мощный энергетический посыл в пространство - это важно и для нашего края, и для нашей страны и для планеты в целом".   

Участие в экологической акции приняли представители местных общин и гости Черкасской области.  

 Семь лет назад первые цветы в "Яру пионов" высадила и Полина Леус с Каменщины.  С тех пор ежегодно с мужем и внучкой участвуют в акции. Остается на поле, пока все кусты не найдут свое место на локации. Рассказывает, что сейчас, когда враг пытается все разрушить и уничтожить в Украине, ей еще больше хочется высаживать цветы. 

"Это желание идет изнутри, из души. Хоть уже и под семьдесят, и тяжеловато, а желание создавать красоту, дарить радость людям побеждает. Приезжаем и высаживаем цветы. Можно сказать, что это поле подрастало вместе с нашей внучкой. Впервые она сюда приехала с  нами в шесть лет", - рассказывает женщина.   

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Ежегодно приезжают поддержать инициативу и представители Червонослободской громады. Говорят, что за это время посадили уже полтысячи пионов.  

"Цветы для высадки передают жители громады. Мы даже знаем, в каких строках растут наши пионы, - отмечает Александр Литвиненко, сельский голова Червонослободской ТГ. - Считаю, что такие инициативы нужно поддерживать и развивать. С одной стороны, это возможность собственноручно создать красоту вокруг себя и перезагрузиться, ведь мы живем в постоянном стрессе и напряжении из-за войны. С другой - еще один способ мобилизоваться и сплотиться для поддержки сил обороны". 

Экологическая акция стала частью программы художественного фестиваля "Крутой Замес", который имел целью собрать средства в поддержку 93-й ОМБР "Холодный Яр". 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
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