В Черкасской области работала ПВО, ночью сбили вражеский "шахед"

В небе над Черкасской областью в ночь на пятницу силы ПВО сбили вражеский ударный беспилотн, пострадавших нет. Также мобильные огневые группы работали в области во время других двух тревог. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует УНН.

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Отмечается, что в Черкасской области с начала суток уже третья воздушная тревога.

По предварительной информации, ночью силами мобильной огневой группы сбит "шахед" в Звенигородском районе. Без пострадавших и разрушений - сообщил Табурец в Telegram.

Во время дальнейших тревог тоже работала наша ПВО. "Последствия выясняем", - написал глава ОВА.

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