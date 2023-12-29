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В Черкасской области работала ПВО, ночью сбили вражеский "шахед"

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 07:36  •  12428 просмотра

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ПВО в Черкасской области сбила вражеский "шахед", жертв и разрушений нет.

В небе над Черкасской областью в ночь на пятницу силы ПВО сбили вражеский ударный беспилотн, пострадавших нет. Также мобильные огневые группы работали в области во время других двух тревог.  Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА  Игорь Табурец, информирует УНН

Детали 

Отмечается, что в Черкасской области с начала суток уже третья воздушная тревога. 

По предварительной информации, ночью силами мобильной огневой группы сбит "шахед" в Звенигородском районе. Без пострадавших и разрушений

- сообщил Табурец в Telegram.

Во время дальнейших тревог тоже работала наша ПВО. "Последствия выясняем", - написал глава ОВА.

"Кинжалы", "Калибры", "Шахеды", С-300: Игнат рассказал, какие типы ракет выпустила рф по Украине29 декабрь 2023, 07:20 • 20900 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
На Черкащині працювала ППО, вночі збили ворожий "шахед"
Air defense in Cherkasy region, an enemy "shahed" shot down at night
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