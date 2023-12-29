В Черкасской области работала ПВО, ночью сбили вражеский "шахед"
Киев • УНН
ПВО в Черкасской области сбила вражеский "шахед", жертв и разрушений нет.
В небе над Черкасской областью в ночь на пятницу силы ПВО сбили вражеский ударный беспилотн, пострадавших нет. Также мобильные огневые группы работали в области во время других двух тревог. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в Черкасской области с начала суток уже третья воздушная тревога.
По предварительной информации, ночью силами мобильной огневой группы сбит "шахед" в Звенигородском районе. Без пострадавших и разрушений
Во время дальнейших тревог тоже работала наша ПВО. "Последствия выясняем", - написал глава ОВА.
"Кинжалы", "Калибры", "Шахеды", С-300: Игнат рассказал, какие типы ракет выпустила рф по Украине29 декабрь 2023, 07:20 • 20900 просмотров
В Черкасской области работала ПВО, ночью сбили вражеский "шахед"
ПВО в Черкасской области сбила вражеский "шахед", жертв и разрушений нет.
Вражеская атака на Харьков: в ОВА сообщают об одном погибшем и 11 раненых
Харьков подвергся более 20 ударам, которые привели к разрушениям и гибели одного человека; 11 человек получили ранения. Атаки были направлены на многочисленные объекты и повредили инфраструктуру.
Ракетная атака рф на Львов: мэр сообщает о погибшем и восьми раненых
Ракетный обстрел Львова: один погибший, восемь раненых.
Последствия удара рф по Киеву: в Шевченковском районе горит недостроенный бизнес-центр
Российский ракетный удар вызвал пожар в бизнес-центре Киева.
Ночная атака дронами: в Одесской области попадание в законсервированное здание объекта инфраструктуры, повреждена многоэтажка - Силы обороны Юга
Атака российских беспилотников на юг Украины; сбито 14 беспилотников, повреждения в Одессе, но жертв среди гражданского населения нет.
"Кинжалы", "Калибры", "Шахеды", С-300: Игнат рассказал, какие типы ракет выпустила рф по Украине
россия осуществила массированную ракетную атаку на Украину, используя различные типы ракет, включая "Кинжал", С-300 и другие.
Ракетная атака рф на Львов: есть погибший, трое раненых
Львов подвергся ракетному обстрелу, в результате которого один человек погиб и трое получили ранения, были повреждены жилые дома.
Ракетная атака рф на Киев: на складе масштабный пожар, много раненых - КГВА
Ракетный удар в Киеве привел к большому пожару и большому количеству раненых на складе в Подольском районе; многие районы пострадали от ранений и повреждений зданий.
Атака рф на Киев: под завалами поврежденного дома три человека
Обломки российской ракеты попали в киевский склад, в результате чего три человека оказались под завалами; еще трое были спасены.
Ракетная атака на Киев: в КГВА сообщили о пожарах и повреждениях в четырех районах
Вражеский ракетный удар по Киеву вызвал разрушения и пожары в четырех районах.