В Черкасской области ночью уничтожили 6 "шахедов" и крылатую ракету, но есть ракетные попадания по энергоинфраструктуре - ОВА

Силы противовоздушной обороны ночью сбили 6 вражеских беспилотников и крылатую ракету над Черкасской областью, но есть ракетные попадания по объекту энергетической инфраструктуры, сообщил в пятницу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

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"Практически всю ночь враг терроризировал Черкасскую область с воздуха. Часть атак нашим защитникам удалось отбить. Начну с самого главного: люди не пострадали", - написал Табурец в Telegram.

По предварительной информации, по его словам, "силы ПВО отминусовали 6 "шахедов" противника над областью". "Из-за падения обломков подверглось разрушениям нежилое помещение, также выбило окна в частном домохозяйстве", - указал он.

Кроме того, наши защитники сбили крылатую ракету на Уманщине. В этом случае обошлось без последствий. Впрочем, есть и ракетные попадания по объекту энергоинфраструктуры - сообщил Табурец.

По его словам, работы по ликвидации последствий продолжаются.

Целью ночной атаки были объекты генерации электроэнергии - Галущенко