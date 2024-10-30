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В Броварах запустили уникальную дайвинг-реабилитацию для ветеранов войны

В Броварах запустили уникальную дайвинг-реабилитацию для ветеранов войны

Киев  •  УНН

16:19 • 3622 просмотра

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В ветеранском центре «ВЕТЕРАН PRO» презентовали программу дайвинг-реабилитации с международными сертифицированными инструкторами. Первая группа из 8 участников начнет занятия в ближайшее время.

В Броварском городском ветеранском центре «ВЕТЕРАН PRO» презентовали дайвинг-реабилитацию для ветеранов и членов их семей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Детали

Инициатива реализована в сотрудничестве с Украинским Институтом Подводных Исследований. В ОВА рассказали, что специалисты разработали индивидуальные программы восстановления для каждого участника, с учетом травм, ампутаций и других потребностей. 

Ожидается, что в этом Центре ветераны смогут ощутить всю терапевтическую силу дайвинга, работая с инструкторами, сертифицированными международной организацией IAHD (Международная ассоциация дайверов с инвалидностью), которая более 30 лет помогает людям с инвалидностью преодолевать барьеры в воде.

Участников ждут сеансы биосуггестивной терапии, которые помогут восстановить эмоциональный баланс. Программа рассчитана на ветеранов с тяжелыми ранениями, военнослужащих после травм, членов семей погибших героев и внутренне перемещенных ветеранов

- рассказали в КОВА. 

Отмечается, что сейчас сформирована группа из восьми участников, а первые погружения запланированы уже в ближайшее время

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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