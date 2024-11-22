В Броварах начался зимний сезон: коммунальщики работают в усиленном режиме
Киев • УНН
В Броварах, Требухове и Княжичах коммунальщики активно борются со снегом, привлекая 19 единиц техники и 76 работников. Город имеет запас 3000 тонн песчано-соляной смеси и 400 тонн соли для обработки дорог.
Коммунальщики в Броварах, Требухове и Княжичах активно работают над очисткой дорог и тротуаров от снега. Как сообщил городской голова Игорь Сапожко, с ночи работают 19 единиц техники и 76 работников КП «Бровары-Благоустройство», пишет УНН.
«Сегодня с ночи работает 19 единиц техники, привлечено 76 работников предприятия, использовано ПСС - 96 тонн, чистой соли - 14,75 тонн. Коммунальные ЖЭКи также работают в усиленном режиме», - сообщил Игорь Сапложко.
По его словам, всего к борьбе со снегом привлечено более полутора сотен человек - дворники, рабочие по комплексной уборке, водители спецтехники. Над очисткой придомовых территорий работают 8 тракторов.
По словам мэра, центральные дороги расчищены хорошо, но есть замечания по тротуарам, придомовым территориям и подъездам к образовательным учреждениям.
«Контролируем ситуацию и входим в рабочий зимний режим», - подчеркнул Игорь Сапожко.
Добавим
В целом, по словам Броварского городского головы, в этом году к снегопадам и гололеду были подготовлены более 40 единиц техники. Это, в частности, 14 комбинированных дорожных машин для расчистки снега и 11 единиц тракторной техники, для загрузки песчано-соляной смеси. Также готово 3 тысячи тонн песчано-соляной смеси и закуплено 400 тонн соли для обработки дорог и тротуаров.