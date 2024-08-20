В Броварах два объекта критической инфраструктуры оборудуют солнечными электростанциями.

Две солнечные электростанции установят на объектах критической инфраструктуры одного из коммунальных предприятий Броваров в рамках выполнения энергосервисных договоров. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Детали

"Мы продолжаем работать над тем, чтобы максимально обеспечить энергетическую независимость объектов критической инфраструктуры. Чтобы жители города были с водой, теплом, чтобы в домах работали все инженерные сети. Для этого на водоочистных сооружениях КП "Броварытепловодоэнергия" установят солнечные станции мощностью 150 кВт. Стоимость реализации проекта составляет более 12,5 миллиона гривен. Параллельно наносную станцию I-го подъема этого же коммунального предприятия оборудуют солнечной станцией мощностью до 200 кВт на 15 миллионов гривен. В настоящее время завершается разработка проектной документации, начата процедура закупки оборудования.

Полностью потребность в электроэнергии эти станции не перекроют, но во время отключений света эти объекты смогут работать в нормальном режиме", - рассказал Игорь Сапожко.

Городской голова отметил, что привлечение частных инвестиций для энергомодернизации предприятий критической инфраструктуры является важным в условиях осложненных бюджетных капиталовложений в условиях войны.

Дополнительно

Городской голова Броваров Игорь Сапожко ранее сообщил, что в городе планируют обустроить когенерационные установки на пяти объектах критической инфраструктуры, которые будут генерировать тепловую и электрическую энергию для городских котельных. Работы будут проходить в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве между Броварским городским советом, Киевской областной военной администрацией и двумя компаниями.

Напомним

В Броварской многопрофильной клинической больнице в конце июля заработала солнечная электростанция. Это стало возможным благодаря реализации проекта "Солнечные больницы" от Благотворительного фонда "RePower Ukraine" и поддержке международных доноров.