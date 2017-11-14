В Британии будут голосовать за финальное соглашение с ЕС о Brexit

Дэвис отметил, что условия выхода Британии, включая любые переходные соглашения и соглашение о правах граждан, должны стать законом за новое законодательство.

Он добавил, что депутаты смогут отклонить или внести поправки в такое законодательство, заявив, что "это соглашение будет выполняться только при условии, если парламент одобрит это решение".

Таким образом, заключительная соглашение не будет частью законопроекта о выходе из ЕС (EU Withdrawal Bill), который превратит существующее законодательство ЕС в законодательство Великобритании.

Напомним, Великобритания должна уплатить за выход из Евросоюза не менее 60 млрд евро.