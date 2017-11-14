В Британии будут голосовать за финальное соглашение с ЕС о Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Парламент Великобритании проведет голосование по заключительного соглашения с Евросоюзом о выходе из сообщества. Об этом заявил британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, передает УНН со ссылкой на BBC.
Дэвис отметил, что условия выхода Британии, включая любые переходные соглашения и соглашение о правах граждан, должны стать законом за новое законодательство.
Он добавил, что депутаты смогут отклонить или внести поправки в такое законодательство, заявив, что "это соглашение будет выполняться только при условии, если парламент одобрит это решение".
Таким образом, заключительная соглашение не будет частью законопроекта о выходе из ЕС (EU Withdrawal Bill), который превратит существующее законодательство ЕС в законодательство Великобритании.
Напомним, Великобритания должна уплатить за выход из Евросоюза не менее 60 млрд евро.