В Британії голосуватимуть за фінальну угоду з ЄС щодо Brexit

Девіс зазначив, що умови виходу Британії, включаючи будь-які перехідні угоди та угоду про права громадян, повинні стати законом через нове законодавство.

Він додав, що депутати матимуть можливість відхилити чи внести поправки в таке законодавство, заявивши, що "ця угода буде виконуватися лише за умови, якщо парламент схвалить це рішення".

Таким чином, заключна угода не буде частиною законопроекту про вихід з ЄС (EU Withdrawal Bill), який перетворюватиме існуюче законодавство ЄС у законодавство Великої Британії.

Нагадаємо, Велика Британія повинна сплатити за вихід з Євросоюзу щонайменше 60 млрд євро.