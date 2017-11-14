В Британії голосуватимуть за фінальну угоду з ЄС щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Парламент Великої Британії проведе голосування щодо заключної угоди з Євросоюзом про вихід зі спільноти. Про це заявив британський міністр з питань Brexit Девід Девіс, передає УНН з посиланням на BBC.
Девіс зазначив, що умови виходу Британії, включаючи будь-які перехідні угоди та угоду про права громадян, повинні стати законом через нове законодавство.
Він додав, що депутати матимуть можливість відхилити чи внести поправки в таке законодавство, заявивши, що "ця угода буде виконуватися лише за умови, якщо парламент схвалить це рішення".
Таким чином, заключна угода не буде частиною законопроекту про вихід з ЄС (EU Withdrawal Bill), який перетворюватиме існуюче законодавство ЄС у законодавство Великої Британії.
Нагадаємо, Велика Британія повинна сплатити за вихід з Євросоюзу щонайменше 60 млрд євро.