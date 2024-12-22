В Бразилии произошло масштабное ДТП: погибли по меньшей мере 37 человек

В бразильском штате Минас-Жерайс в субботу, 21 декабря, произошла авария с участием автобуса, грузовика и легкового автомобиля, в которой погибли по меньшей мере 37 человек. Об этом сообщает EFE со ссылкой на силы безопасности, пишет УНН.

Детали

Сначала сообщалось о 22 погибших, однако количество жертв возросло во время проведения спасательных работ. Многие тела обнаружили обгоревшими и зажатыми в металлических конструкциях.

Полиция федеральных автодорог отметила, что количество жертв является «предварительным», поскольку пожар, возникший в результате аварии, затрудняет идентификацию тел.

Авария произошла на участке трассы BR-116 возле муниципалитета Теофилу-Отони. По предварительной информации, водитель автобуса, в котором находились около 45 пассажиров, потерял управление после того, как «большой гранитный блок» упал с проезжавшего рядом грузовика и врезался в автобус, - говорится в сообщении.



После удара автобус загорелся и был полностью уничтожен огнем. Легковой автомобиль, который ехал позади, также столкнулся с грузовиком. Трое пассажиров этой машины выжили, но получили серьезные травмы.

13 пассажиров автобуса удалось спасти. Пострадавших доставили в местные больницы для оказания медицинской помощи.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил глубокое сожаление из-за трагедии, заявив, что молится за пострадавших и их семьи. В своем заявлении он подчеркнул, что федеральное правительство готово оказать всю необходимую помощь муниципалитету Теофилу-Отони и правительству штата Минас-Жерайс.

Губернатор Минас-Жерайс Ромеу Зема сообщил, что приказал мобилизовать все ресурсы региональных властей для быстрого реагирования на инцидент. Он отметил, что силы безопасности работают непрерывно с момента аварии.

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