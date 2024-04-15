В Бразилии нашли лодку в море с разложенными телами

Федеральная прокуратура Бразилии и федеральная полиция штата Пара заявили, что они начнут расследование после сообщений о лодке, найденной с разложенными телами у побережья северного бразильского штата. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Федеральная полиция сообщила, что в отдаленный район направлены эксперты и криминалистические группы.

Количество, национальность и причина смерти жертв пока неизвестны, подтвердила федеральная полиция.

Лодку нашли рыбаки в районе, известном как Барра-ду-Куатипуру, вблизи пляжа Ажурутеуа в Браганке, на северо-востоке штата Пара.

Федеральная полиция вместе с пожарной командой и военно-морским флотом была замечена в воскресенье, 14 апреля, во время маневрирования лодкой у побережья Браганса.

Федеральная прокуратура Бразилии сообщила, что некоторые местные новости Para утверждают, что на лодке могло быть до 20 тел и что это были гаитянские мигранты. Reuters не смогло независимо проверить эту информацию.

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