В беларуси судят лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого

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60-летнего мужчину арестовали с двумя коллегами из "Вясны" в 2021 году. Его обвиняют в финансировании антиправительственных протестов и контрабанде денег. Правозащитникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Сбежавший из беларуси четвертый представитель "Вясны" преследуется заочно.

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«Не только Алесь в тюрьме – тысячи белорусов, десять тысяч репрессированных за свою гражданскую позицию. Сотни тысяч беглецов из страны только потому, что хотели жить в демократическом государстве. В беларуси продолжается война власти против своего народа, языка, истории, против демократических ценностей», – отметила правозащитница Наталья Пинчук.

Справочно

“Вясна" оказывала правовую и финансовую помощь сотням белорусов, которые были арестованы во время антиправительственных протестов, которые вспыхнули в беларуси летом 2020 года и были жестоко подавлены властью. В правозащитном центре считают обвинения политически мотивированными, а Беляцкого и других фигурантов дела политическими заключенными.

Напомним

10 декабря в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира. В этом году ее получили украинский "Центр гражданских свобод", российский "Мемориал", а также белорусский глава правозащитного центра "Вясна" Алесь Беляцкий, признанный политзаключенным.



