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В білорусі судять лауреата Нобелівської премії миру Алеся Біляцького

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні в мінську почався суд над лауреатом Нобелівської премії миру головою правозахисного центру "Вясна" Алесем Біляцьким. Про це повідомляє “Радіо Свобода”, передає УНН.

В білорусі судять лауреата Нобелівської премії миру Алеся Біляцького

Деталі

60-річного чоловіка заарештували з двома колегами з "Вясни" у 2021 році. Його звинувачують у фінансуванні антиурядових протестів та контрабанді грошей. Правозахисникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Четвертий представник "Вясни", який втік з Білорусі, переслідується заочно.

Цитата

«Не тільки Алесь у тюрмі – тисячі білорусів, десять тисяч репресованих за свою громадянську позицію. Сотні тисяч втікачів з країни лише тому, що хотіли жити в демократичній державі. В Білорусі продовжується війна влади проти свого народу, мови, історії, проти демократичних цінностей», – зазначила правозахисниця Наталія Пінчук.

Довідково

“Вясна" надавала правову та фінансову допомогу сотням білорусів, які були ув'язнені під час антиурядових протестів, що спалахнули в Білорусі влітку 2020 року та були жорстоко придушені владою. В правозахисному центрі вважають звинувачення політично мотивованими, а Біляцького та інших фігурантів справи політичним в'язнями.

Нагадаємо

10 грудня в Осло відбулася церемонія вручення Нобелівської премії миру. Цього року її здобули український "Центр громадянських свобод", російський "Меморіал", а також білоруський голова правозахисного центру "Вясна" Алесь Біляцький, визнаний політв'язнем.

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