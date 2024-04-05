В Бериславе еще один человек травмирован из-за атаки российских дронов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonskaya-oblastХерсонская область
beryslavБерислав
Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
  •  107775 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
  •  109435 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
  •  109726 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
  •  103015 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  124569 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  117308 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  118907 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111279 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101032 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
4 апреля 2024, 11:38  •  92064 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

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3 апреля 2024, 11:28  •  224080 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  298761 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  301625 просмотра

В Бериславе еще один человек травмирован из-за атаки российских дронов

56-летний гражданский пострадал в результате атаки российского беспилотника на Берислав Херсонской области, получив ранения в грудь, спину, руки и перелом ноги.

Война •   •  6459 просмотра
В Бериславе еще один человек травмирован из-за атаки российских дронов

"Львовский арсенал" имел лицензию на импорт вооружения от Госспецэкспорта: почему это важно

Предприятие "Львовский арсенал", которое фигурирует в уголовном деле о недопоставке 100 000 минометных мин Министерству обороны Украины, имело лицензию Государственной службы экспортного контроля на импорт оружия, что требует строгих проверок и согласований с различными ведомствами.

Война •   •  6781 просмотра
"Львовский арсенал" имел лицензию на импорт вооружения от Госспецэкспорта: почему это важно

Канал коммуникации с рф, жесткий и критический, должен оставаться открытым - министр обороны Италии

Министр обороны Италии Гвидо Кроссетто заявил, что жесткий и критический канал коммуникации с Россией должен оставаться открытым для достижения справедливого мира и прекращения российских атак на Украину.

Война •   •  9745 просмотра
Канал коммуникации с рф, жесткий и критический, должен оставаться открытым - министр обороны Италии

АРМА выставила на реализацию коллекционные часы и Maybach медведчука

Автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов бывшего народного депутата виктора медведчука выставило на продажу Агентство по розыску и менеджменту активов.

Криминал и ЧП •   •  7313 просмотра
АРМА выставила на реализацию коллекционные часы и Maybach медведчука

Не только "Сёгун": лучше фильмы и сериалы о самураях, которые можно посмотреть на выходных

В статье представлен список познавательных фильмов и сериалов об обычаях самураев, который стоит посмотреть: "Голубоглазый самурай", "Крепость Санады", "47 ронинов", "13 воинов", "Скрытый клинок", "Последний самурай" и "Мрачный самурай", с подробным описанием их сюжетов, рейтингов и исторического контекста.

Культура •   •  7143 просмотра
Не только "Сёгун": лучше фильмы и сериалы о самураях, которые можно посмотреть на выходных

Игрок сборной Украины Зинченко ответил, готов ли служить в ВСУ, если его мобилизуют

Игрок сборной Украины Александр Зинченко заявил, что готов служить в армии, если его мобилизуют, несмотря на то, что сейчас он играет в футбол за "Арсенал" в Премьер-лиге.

Война •   •  8305 просмотра
Игрок сборной Украины Зинченко ответил, готов ли служить в ВСУ, если его мобилизуют

Из-за сокращения предложения, цена на нефть продолжает расти

Цены на нефть продолжают расти вторую неделю подряд из-за сокращения предложения, геополитической напряженности и ожиданий увеличения спроса вследствие восстановления экономики.

Экономика •   •  8907 просмотра
Из-за сокращения предложения, цена на нефть продолжает расти

россия, вероятно, стоит за сбоями в работе GPS в Балтии - Минобороны Германии

По данным Министерства обороны Германии, Россия, вероятно, несет ответственность за постоянные перебои в работе глобальных навигационных спутниковых систем в Балтийском регионе, включая электромагнитные помехи, исходящие из Калининграда.

Новости Мира •   •  6998 просмотра
россия, вероятно, стоит за сбоями в работе GPS в Балтии - Минобороны Германии

Зеленский осмотрел строительство фортификаций на Черниговщине

Президент Владимир Зеленский проинспектировал строительство фортификационных сооружений на Черниговщине, отметив важность своевременного и надежного выполнения работ.

Война •   •  7905 просмотра
Зеленский осмотрел строительство фортификаций на Черниговщине

Торговля между Турцией и Россией уменьшается в объемах из-за санкций: автомобильный рынок пострадает больше всего

Торговля между Турцией и Россией сокращается из-за западных санкций, а турецкие экспортеры машиностроительной продукции столкнулись с потенциальным падением продаж в Россию на 1 миллиард долларов в этом году, поскольку списки санкций быстро расширяются и нацелены на товары, которые могут быть использованы в военных целях.

Новости Мира •   •  8004 просмотра
Торговля между Турцией и Россией уменьшается в объемах из-за санкций: автомобильный рынок пострадает больше всего