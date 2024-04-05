В Бериславе еще один человек травмирован из-за атаки российских дронов

Россияне беспилотниками в очередной раз атаковали Берислав, что на Херсонщине. Из-за этой атаки есть пострадавший гражданский. Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает УНН.

российские войска продолжают бить по Бериславу с беспилотников. В результате очередной атаки пострадал 56-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести. - говорится в сообщении ОВА.

Детали

По данным Херсонской областной власти житель Берислава получил минно-взрывную травму, ранения грудной клетки, поясницы и рук, а также перелом ноги. Сейчас его жизнью занимаются медики, они оказывают ему необходимую помощь.

В Херсонской области россияне сбросили взрывчатку с дрона в Бериславе, ранены три человека - ОВА

Напомним

Днем сообщалось, что 47-летний мужчина был ранен в результате российского обстрела в селе Дудчаны Херсонской области. А в Бериславе из-за атаки российских бпла были ранены двое мужчин и 84-летняя женщина.