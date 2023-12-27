В Бердянске оккупанты не отдают родителям тела убитых подростков - Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова
Оккупанты вероятно скрывают убийства двух украинских подростков в Бердянске, поэтому не возвращают их тела родителям.
В МАГАТЭ заявили, что Иран нарастил производство обогащенного урана: Тегеран опровергает
Иран опроверг отчет МАГАТЭ об обогащении урана.
Мы истощили наш внутренний потенциал по финансированию военных нужд - Марченко
Министерство финансов предложило Министерству обороны и Генеральному штабу предоставить предложения по покрытию расходов на дополнительную мобилизацию.
После удара ВСУ по "Новочеркасску": российские силовики ищут партизан в Феодосии
Российские силовики проводят рейды в Феодосии в поисках лиц, помогавших в атаке на десантный корабль "Новочеркасск". Путин приказал наказать сотрудников противовоздушной обороны Крыма.
рф созвала неформальное заседание Совбеза ООН, чтобы озвучить "свежие идеи" по войне в Украине - ГУР
россия созвала неформальное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы продвинуть свои традиционные нарративы.
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
Эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка.
Среди погибших на "Новочеркасске" есть срочники - росСМИ
После удара по российскому кораблю "Новочеркасск" 33 человека пропали без вести, 19 были ранены.
кремль присылает украинцам за рубежом провокационные сообщения - ГУР
российские спецслужбы начали информационную атаку на украинцев за рубежом с целью запугать и деморализовать их, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
В Германии рекордно высокий уровень экспорта оружия: треть идет в Украину
Экспорт вооружений из Германии в 2023 году установил новый рекорд - 11,71 миллиарда евро, со значительной помощью Украине и продажами странам ЕС, НАТО и союзникам по Альянсу.
16 мужчин задержали за сутки вблизи границы со Словакией
Украинские пограничники задержали 16 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу со Словакией, причем некоторые из них путешествовали группами, а другие - в одиночку.