В Бердянске оккупанты не отдают родителям тела убитых подростков - Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова

Где находятся тела украинских подростков, которых российские силовики убили полгода назад, пока неизвестно. Возможной причиной этого может быть "намерение скрыть умышленное убийство". Об этом сообщает Радио Свобода и передает УНН.

Детали

По словам адвоката семьи Оганнисян Андрея Яковлева, тела убитых ребят до сих пор не переданы родителям. Неизвестно где тела украинцев, и в каких условиях находятся или хранятся.

Можно предположить, что они все же находятся в Бердянске в морге. Однако доказать это мы не можем. - отмечает Яковлев.

Он также добавляет, что оккупационные представители могут думать, что не отдавая тела убитых ребят, они каким-то образом решит это дело удобно для себя. То есть возможно есть "намерение скрыть умышленное убийство", а не формальный повод - проведение экспертизы и открытое российскими следователями дело по обвинению украинских ребят.

Когда в голову выстрел с близкого расстояния и, допустим, в сердце и не один. .... Когда все видят тело, это доказательства совершения преступления, военного преступления - отмечает адвокат.

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Сообщается, что похороны Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова уже планировались. Был объявлен день отпевания и названа церковь, где можно попрощаться с убитыми украинскими ребятами. Однако церемонию отменили.

Была дата похорон, были могилы, ритуальная служба готовилась. Отец (убитого Никиты Ханганова - ред.) был допущен, чтобы опознать (тела - ред.). А после этого все, никто уже не имел доступа к телам. Церковь, когда им сказали, что вроде бы это было самоубийство, они, ничего не проверяя, с этим согласились - отметил Андрей Яковлев.

Семьи погибших не получили свидетельств о смерти. Состояние неопределенности настолько долго длится, что родители уже не понимают почему им не возвращают тела их детей. Также, как указывает издание, на родных убитых подростков, в оккупации осуществляется давление. Они отказываются общаться с прессой.

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Напомним,

В захваченном рф Бердянске, летом 2023 года оккупанты обвинили в терроризме и убили двух подростков: 16-летних Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова.

Сообщалось, что тела убитых оккупантами Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, были якобы перевезены в Мелитополь для проведения экспертизы.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в июне этого года, трактовал убийство двух несовершеннолетних парней в Бердянске, как внесудебную казнь.