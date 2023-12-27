Враг на ВОТ разворачивает сеть дополнительных госпиталей в гражданских объектах - ЦНС
Киев • УНН
россияне создают больницы в гражданских зданиях на оккупированных территориях, нарушая международное право.
На временно оккупированных территориях россияне продолжают пренебрегать международным правом и разворачивают госпитали для лечения оккупантов в гражданских объектах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
В частности, на ВОТ юга зафиксированы случаи создания госпиталей в сельских домах культуры и учебных заведениях, которые не действуют из-за полномасштабного вторжения кремля. Обслуживают оккупантов завезенные врачи и "волонтеры" из РФ,
Детали
Также на таких объектах россияне нередко хранят технику и игнорируют тот факт, что это гражданские объекты и расположены в непосредственной близости к жилых помещений.
Напомним
Как ранее писал УНН, на оккупированных территориях не хватает более 3 тысяч врачей, а вся система здравоохранения переориентирована на обслуживание оккупационных сил. Поэтому украинское подполье должно организовывать параллельную систему оказания медицинской помощи.
Военные рф жалуются, что им не выдают справки о ранениях - Центр сопротивления18 декабрь 2023, 13:19 • 25752 просмотра
Враг на ВОТ разворачивает сеть дополнительных госпиталей в гражданских объектах - ЦНС
россияне создают больницы в гражданских зданиях на оккупированных территориях, нарушая международное право.
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