Враг на ВОТ разворачивает сеть дополнительных госпиталей в гражданских объектах - ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне продолжают пренебрегать международным правом и разворачивают госпитали для лечения оккупантов в гражданских объектах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

В частности, на ВОТ юга зафиксированы случаи создания госпиталей в сельских домах культуры и учебных заведениях, которые не действуют из-за полномасштабного вторжения кремля. Обслуживают оккупантов завезенные врачи и "волонтеры" из РФ, - говорится в сообщении.

Детали

Также на таких объектах россияне нередко хранят технику и игнорируют тот факт, что это гражданские объекты и расположены в непосредственной близости к жилых помещений.

Напомним

Как ранее писал УНН, на оккупированных территориях не хватает более 3 тысяч врачей, а вся система здравоохранения переориентирована на обслуживание оккупационных сил. Поэтому украинское подполье должно организовывать параллельную систему оказания медицинской помощи.

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