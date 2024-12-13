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В Бердичеве арестовали и выставили на аукцион 5 пар носков должника

В Бердичеве арестовали и выставили на аукцион 5 пар носков должника

Киев  •  УНН

 • 3848 просмотра

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Государственная исполнительная служба в Бердичеве арестовала 5 пар носков должника и выставила их на аукцион через "Сетам". Стартовая цена каждой пары составляет 20 гривен.

В Бердичеве Житомирской области государственная исполнительная служба арестовала 5 пар носков должника в рамках исполнения судебных решений, передает УНН.

Все пять пар были выставлены на аукцион через платформу "Сетам" - госпредприятие Министерства юстиции Украины для реализации имущества. 

Стартовая цена каждой пары составляет 20 гривен, что вызвало определенный интерес среди общественности. Аукцион имеет целью реализацию конфискованного имущества, и подобные случаи все чаще появляются в Украине, где используется онлайн-платформа для продажи различных товаров, включая даже такое, казалось бы, незначительное имущество.

Напомним

В Минюсте сообщали, что в случае отсутствия у должника средств на счетах в банках или других финансовых учреждениях, отсутствия или недостаточности имущества, может быть применена практика принудительного взыскания. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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