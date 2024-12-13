В Бердичеве арестовали и выставили на аукцион 5 пар носков должника
Киев • УНН
Государственная исполнительная служба в Бердичеве арестовала 5 пар носков должника и выставила их на аукцион через "Сетам". Стартовая цена каждой пары составляет 20 гривен.
В Бердичеве Житомирской области государственная исполнительная служба арестовала 5 пар носков должника в рамках исполнения судебных решений, передает УНН.
Все пять пар были выставлены на аукцион через платформу "Сетам" - госпредприятие Министерства юстиции Украины для реализации имущества.
Стартовая цена каждой пары составляет 20 гривен, что вызвало определенный интерес среди общественности. Аукцион имеет целью реализацию конфискованного имущества, и подобные случаи все чаще появляются в Украине, где используется онлайн-платформа для продажи различных товаров, включая даже такое, казалось бы, незначительное имущество.
Напомним
В Минюсте сообщали, что в случае отсутствия у должника средств на счетах в банках или других финансовых учреждениях, отсутствия или недостаточности имущества, может быть применена практика принудительного взыскания.