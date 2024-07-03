В Белом доме объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

США объявили о предоставлении нового пакета помощи по безопасности Украине. Соответствующее объявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для прессы, передает УНН.

Представительница белого дома подчеркнула, что речь идет о поддержке безопасности Украины от российской агрессии.

Известно, что новый пакет помощи для Украины на 150 млн долларов.

Он включает в себя ракеты для противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды.

США вскоре объявят о предоставлении Украине пакета вооружений на более 2,3 млрд долларов - Остин

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Как сообщал Reuters, Белый дом объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 150 миллионов долларов.

В пакет помощи войдут, в частности, ракеты-перехватчики HAWK и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Помощь будет включать также другие боеприпасы и оборудование для поддержки нужд обороны Украины, добавили источники.

Собеседники издания допускали, что пакет будет помощи будет представлен в понедельник, 1 июля.