В белгородской области поражен командный пункт войск рф: ГУР показало видео

В российском городе Губкин поражен командный пункт группировки войск «Север» рф, были взрывы и густой дым, сообщили в ГУР Минобороны в среду в соцсетях, пишет УНН.

Детали

«В городе Губкин Белгородской области успешно поражен командный пункт группировки войск «Север» российской оккупационной армии. Жители Губкина наблюдали густой черный дым, чувствовали его запах, слышали громкие звуки взрывов», - говорится в сообщении ГУР, показав видео.

«ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа преступление будет адекватное, справедливое возмездие», - отметили в разведке.

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