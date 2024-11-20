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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В белгородской области поражен командный пункт войск рф: ГУР показало видео

В белгородской области поражен командный пункт войск рф: ГУР показало видео

Киев  •  УНН

 • 1809 просмотра

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В городе Губкин Белгородской области был поражен командный пункт группировки войск «Север» российской армии. Местные жители сообщали о взрывах и густом черном дыме.

В российском городе Губкин поражен командный пункт группировки войск «Север» рф, были взрывы и густой дым, сообщили в ГУР Минобороны в среду в соцсетях, пишет УНН.

Детали

«В городе Губкин Белгородской области успешно поражен командный пункт группировки войск «Север» российской оккупационной армии. Жители Губкина наблюдали густой черный дым, чувствовали его запах, слышали громкие звуки взрывов», - говорится в сообщении ГУР, показав видео.

«ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа преступление будет адекватное, справедливое возмездие», - отметили в разведке.

Российский вертолет сожгли на аэродроме под москвой: ГУР показало видео11 нояб. 2024, 06:37 • 22095 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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