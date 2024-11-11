Российский вертолет сожгли на аэродроме под москвой: ГУР показало видео
Киев • УНН
На аэродроме «клин-5» в московской области сожжен штурмовой вертолет Ми-24. Уничтоженный вертолет принадлежал 92-й эскадрилье 344-го центра боевого применения вс рф.
В московской области сожгли штурмовой вертолет Ми-24, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины в понедельник, показав видео, пишет УНН.
В ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "клин-5" московской области уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24
Сгоревший вражеский вертолет, как указали в разведке, принадлежал в состав 92-й эскадрильи 344-го центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации вс рф.
"ГУР МО напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание", - отметили в разведке.
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