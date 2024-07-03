В беларуси во время военного парада продемонстрировали ударный беспилотник, якобы, собственной разработки. Хотя это оказался иранский дрон-камикадзе типа Shahed. Об этом сообщает Defence Express, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, речь идет об ударных беспилотных летательных аппаратах с боевой частью до 52 килограммов и скоростью до 180 км/ч и дальностью действия до двух тысяч километров, которые, судя по всему, в беларуси получили название "Кочевник".

Defence Express пишет, что о наличии в беларуси иранских дронов речь шла еще осенью 2022 года. В прошлом году сообщалось, что иранские инженеры были с командировкой в беларуси.

Издание подчеркивает, что по состоянию на сегодня неизвестно, действительно ли в беларуси развернули производство дронов-камикадзе типа Shahed или же по меньшей мере их сборку.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, как россияне скрывают наличие иностранных компонентов с помощью механической и лазерной затирки.

"Механическая и лазерная затирка маркировки на микроэлектронике - это два разных метода сокрытия информации о производителе элементов и других характеристик микроэлементов. Выбор метода может зависеть от ряда факторов. При использовании механической затирки осуществляется физическое удаление части или всей маркировки с поверхности элементов. Лазерная затирка более сложная, однако также обеспечивает удаление маркировки.

Такие действия врага направлены на усложнение идентификационной работы по раскрытию важных информационных данных, определение конкретных технических характеристик и установление происхождения оборудования, а также исследования функциональности систем. Целенаправленная работа по сокрытию определенной группы элементов свидетельствует о том, что для врага они критические, имеют стратегическое значение и не могут быть заменены другими ресурсами", - отметил Рувин.