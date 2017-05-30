В Багдаде взорвался еще один заминированный автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Багдаде взорвался заминированный автомобиль, семь человек погибли в результате взрыва, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Через несколько часов после первого взрыва, произошел второй, погибли семь человек и получили ранения еще 38 у правительственного офиса в районе Каркх", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ответственность за этот взрыв пока никто не взял.
Как сообщал УНН, по меньшей мере десять человек погибли, еще 22 пострадали в результате взрыва автомобиля в центре Багдада.