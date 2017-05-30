В Багдаді вибухнув ще один замінований автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В Багдаді вибухнув замінований автомобіль, семеро осіб загинули внаслідок вибуху, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Через кілька годин після першого вибуху, стався другий, загинули семеро людей і отримали поранення ще 38 біля урядового офісу в районі Каркх”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідальність за цей вибух поки що ніхто не взяв.
Як повідомляв УНН, щонайменше десять осіб загинули, ще 22 постраждали внаслідок вибуху автомобіля в центрі Багдада.