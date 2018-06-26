В Австрии сошел с рельсов поезд: есть пострадавшие

По неизвестным причинам в результате аварии опрокинулись два вагона. На место прибыли полтора десятка машин скорой помощи и вертолеты.

Сейчас причина аварии не выяснена.



Как сообщал УНН, в результате схода вагонов пассажирского поезда в Казахстане пострадали 14 человек.



Напомним, 17 июня в Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд. Сообщалось, что один человек (подросток) погиб и еще трое травмированы.