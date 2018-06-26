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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 33081 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 83527 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104827 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 120217 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139805 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144871 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 183483 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157022 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В Австрии сошел с рельсов поезд: есть пострадавшие

В Австрии сошел с рельсов поезд: есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 11822 просмотра

КИЕВ. 26 июня. УНН. Около 7 утра в в федеральной земле Нижняя Австрия сошел с рельсов поезд с 80 лицами внутри, два человека тяжело травмированы 26 получили легкие повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Der Standard,

По неизвестным причинам в результате аварии опрокинулись два вагона. На место прибыли полтора десятка машин скорой помощи и вертолеты.

Сейчас причина аварии не выяснена.

Как сообщал УНН, в результате схода вагонов пассажирского поезда в Казахстане пострадали 14 человек.

Напомним, 17 июня в Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд. Сообщалось, что один человек (подросток) погиб и еще трое травмированы.

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