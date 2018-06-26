В Австрии сошел с рельсов поезд: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Около 7 утра в в федеральной земле Нижняя Австрия сошел с рельсов поезд с 80 лицами внутри, два человека тяжело травмированы 26 получили легкие повреждения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Der Standard,
По неизвестным причинам в результате аварии опрокинулись два вагона. На место прибыли полтора десятка машин скорой помощи и вертолеты.
Сейчас причина аварии не выяснена.
Как сообщал УНН, в результате схода вагонов пассажирского поезда в Казахстане пострадали 14 человек.
Напомним, 17 июня в Казахстане сошел с рельсов пассажирский поезд. Сообщалось, что один человек (подросток) погиб и еще трое травмированы.