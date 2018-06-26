В Австрії з рейок зійшов потяг: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Близько 7 ранку в у федеральній землі Нижня Австрія зійшов з рейок потяг з 80 особами всередині, двоє осіб важко травмовані 26 отримали легкі ушкодження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Der Standard,
З невідомих причин внаслідок аварії перекинулися два вагони. На місце прибули півтора десятка машин швидкої допомоги та вертольоти.
Наразі причина аварії не з’ясована.
Як повідомляв УНН, у результаті сходження вагонів пасажирського поїзда в Казахстані постраждали 14 осіб.
Нагадаємо, 17 червня в Казахстані зійшов з рейок пасажирський потяг. Повідомлялося, що одна людина (підліток) загинув і ще троє травмовані.