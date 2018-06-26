В Австрії з рейок зійшов потяг: є постраждалі

З невідомих причин внаслідок аварії перекинулися два вагони. На місце прибули півтора десятка машин швидкої допомоги та вертольоти.

Наразі причина аварії не з’ясована.



Як повідомляв УНН, у результаті сходження вагонів пасажирського поїзда в Казахстані постраждали 14 осіб.



Нагадаємо, 17 червня в Казахстані зійшов з рейок пасажирський потяг. Повідомлялося, що одна людина (підліток) загинув і ще троє травмовані.