В Австрии произошел взрыв на фабрике по переработке отходов, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В австрийском городе Хёршинге произошел взрыв на фабрике по переработке отходов, в результате чего пострадали девять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АРА.
"Девять человек пострадали в четверг в результате взрыва на фабрике по переработке отходов в городе Хёршинге (район Линц-Ланда). Трех серьезно раненых доставили вертолетами в клиники Мюнхена, Вены и Линца для лечения", - говорится в сообщении
Тушить пожар прибыло около 250 пожарных.
Так, взрыв произошел в 8:10 по местному времени (9:10 по киевскому времени). Как сообщили в издании, утром было видно густые дымовые облака.
Отмечается, что огонь в двух помещениях, где сортируют пластиковые отходы, разгорелся поздним утром. Пожары не дали перекинуться на другие сооружения.
Сообщается, что пожар не повлиял на работу аэропорта, находящегося рядом. Однако местных предупредили не открывать окна.
Ранее сообщал, что под Николаевом произошел масштабный пожар на свалке.