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В Австрії стався вибух на фабриці з переробки відходів, є постраждалі

Київ • УНН

 • 12281 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. В австрійському місті Хершинг стався вибух на фабриці з переробки відходів, у результаті чого постраждали дев’ятеро людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на АРА.

В Австрії стався вибух на фабриці з переробки відходів, є постраждалі

"Дев'ятеро людей постраждали у четвер у результаті вибуху на фабриці з переробки відходів у місті Хершинг (район Лінц-Ланда). Трьох серйозно поранених доставили вертольотами до клінік Мюнхена, Відня та Лінця для лікування", - йдеться у повідомленні

Гасити пожежу прибуло близько 250 вогнеборців.

Так, вибух стався о 8:10 за місцевим часом (9:10 за київським часом). Як повідомили у виданні, зранку було видно густі димові хмари.

Зазначається, що вогонь у двох приміщеннях, де сортують пластикові відходи, розгорівся пізнім ранком. Пожежі не дали перекинутись на інші споруди.

Повідомляється, що пожежа не вплинула на роботу аеропорту, що знаходиться поруч. Проте місцевих попередили не відкривати вікна.

Раніше УНН повідомляв, що під Миколаєвом сталася масштабна пожежа на сміттєзвалищі.

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